Донской уступил Троицки на «Ролан Гаррос», проиграв третий сет 0:6

Россиянин Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах уступив сербу Виктору Троицки со счётом 6:7 (4:7), 4:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Евгений 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 21 брейк-пойнта. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции уроженец Белграда поспорит с победителем матча Жиль Симон (Франция, 31) — Николоз Басилашвили (Грузия).