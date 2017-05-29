Басилашвили победил Симона, Баутиста-Агут — Миллмана на старте «Ролан Гаррос»

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв хозяина кортов Жиля Симона (31) со счётом 1:6, 6:2, 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Уроженец Тбилиси активно выиграл 42 очка и совершил столько же невынужденных ошибок. На счету его соперника 16 виннеров и 34 неточности.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Басилашвили, занимающий 63-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Сербии Виктором Троицки.