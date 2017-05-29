Джокович стартовал на Открытом чемпионате Франции с победы над Гранольерсом

Действующий чемпион Открытого чемпионата Франции сербский теннисист Новак Джокович (2) вышел во второй круг «Ролан Гаррос—2017», обыграв испанца Марселя Гранольерса со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 27 минут. Вторая ракетка мира 5 раз подал навылет, активно выиграл 30 очков и совершил 29 невынужденных ошибок. На счету Марселя 5 эйсов, 23 виннера и 28 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Джокович поспорит с победителем матча Жоау Соуза (Португалия) — Янко Типсаревич (Сербия).