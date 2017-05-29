Чилич, Сеппи и Чорич вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Хорватский теннисист Марин Чилич, получивший от организаторов седьмой номер посева, вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представляющего Латвию Эрнеста Гулбиса со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. 28-летний Чилич 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его ровесника из Риги 5 эйсов и 3 ошибки на подаче.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции уроженец Меджугорья, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча между россиянином Константином Кравчуком и аргентинцем Федерико Дельбонисом.