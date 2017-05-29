Эстрелья-Бургос одолел Габашвили и сразится с Гаске во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Теймураз Габашвили, начавший выступление на «Ролан Гаррос» с победы в квалификационном турнире, не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, в пяти сетах уступив Виктору Эстрелья-Бургосу из Доминиканской Республики со счётом 7:6 (11:9), 6:2, 6:7 (3:7), 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 4 часа 20 минут. Габашвили 13 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 21. На счету Эстрелья-Бургоса 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За вход в третий круг Открытого чемпионата Франции Эстрелья-Бургос сыграет с французом Ришаром Гаске (24), обыгравшим бельгийца Артура де Грефа со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:3.