Фоньини и Эрбер вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, получивший от организаторов 28-й номер посева, вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в пяти сетах обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 1:6, 6:0. Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. Фоньини трижды подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Тиафо 12 эйсов, 4 ошибки на подаче и 5 брейков.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Фоньини сыграет с соотечественником Андреасом Сеппи.

В другом матче первого круга француз Пьер-Юг Эрбер взял верх над американцем Джаредом Доналдсоном со счётом 6:4, 7:6, 6:4.