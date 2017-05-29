Матч между А. Зверевым и Вердаско будет доигран на «Ролан Гаррос» 30 мая

Завершающий программу понедельника матч первого круга мужской сетки Открытого чемпионата Франции между представляющим Германию Александром Зверевым, получившим от организаторов девятый номер посева, и испанцем Фернандо Вердаско остановлен из-за наступления темноты и будет доигран 30 мая. Теннисисты вновь выйдут на корт Филиппа Шатрье вторым запуском, примерно в 13:30 по московскому времени.

На момент остановки встречи соперники завершили два сета. Первый со счётом 6:4 выиграл 33-летний испанец. Во втором сильнее был 20-летний немец – 6:3.