В 15:00 по московскому времени начнётся матч стартового раунда Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и чилиец Николас Джарри (Q). Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Джарри на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит либо с чехом Томашем Бердыхом (13), либо с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.