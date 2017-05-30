Кузнецов проиграл Маррею в первом круге Открытого чемпионата Франции

Россиянин Андрей Кузнецов уступил британцу Энди Маррею (1) со счётом 4:6, 6:4, 2:6, 0:6 в первом круге Открытого чемпионата Франции. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. 26-летний уроженец Тулы, занимающий 73-е место в рейтинге АТР, активно выиграл 34 розыгрыша, допустив 45 невынужденных ошибок, а у первой ракетки мира эти показатели составили 29 и 24 соответственно.
Следующим оппонентом Маррея станет словак Мартин Клижан, переигравший ранее местного обладателя «уайлд-кард» Лорана Локоли.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Кузнецов на «Ролан Гаррос»