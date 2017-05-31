Стосур победила Флипкенс во втором круге Открытого чемпионата Франции

Австралийская теннисистка Саманта Стосур (23) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Победительница US Open 2011 года активно выиграла 33 очка и совершила 16 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 19 виннеров и 20 неточностей.

За выход в четвёртый круг Стосур поспорит с победительницей противостояния Бетани Маттек-Сэндс (США, Q) — Петра Квитова (Чехия, 15).