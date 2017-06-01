Вихлянцева и Путинцева проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянка Наталья Вихлянцева и представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они проиграли бельгийке Кирстен Флипкенс и итальянке Франческе Скьявоне со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 58 минут. Наталья и Юлия совершили 6 двойных ошибок и взяли 1 гейм на подаче соперниц. На счету Кирстен и Франчески 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Флипкенс и Скьявоне поспорят с представительницами Франции Миртиль Жорж и Хлоэ Паке.