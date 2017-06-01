Александрова взяла у Кар. Плишковой один сет во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах уступив второй ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счётом 2:6, 6:4, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Александрова шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. На счету Плишковой пять эйсов, одна ошибка на подаче и четыре брейка.

За выход в четвёртый круг Плишкова сыграет с немкой Кариной Виттёфт, в двух сетах обыгравшей француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:6.