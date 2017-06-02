В 13:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представитель Грузии Николоз Басилашвили и испанец Рафаэль Надаль (4). Ранее соперники не встречались

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Басилашвили — Надаль на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с чехом Иржи Веселы, либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (17).