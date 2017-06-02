Плишкова: в третьем сете матча с Александровой меня спасла подача

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над россиянкой Екатериной Александровой во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Каждый год я испытываю трудности на этом турнире, даже в этот раз, но пока всё заканчивается хорошо. Могу сказать, что я сыграла немного лучше, чем в первом круге, но соперница была другой, она действовала быстрее. Иногда у меня не было времени, чтобы сделать хоть что-нибудь и действовать так агрессивно, как хотелось бы.

В третьем сете меня спасла подача. Я отлично подавала. Во второй партии был лишь один брейк, так что всё было возможно. Думаю, я могла сыграть агрессивнее. Я действовала слишком коротко, именно поэтому соперница могла оказывать давление. Я бегала больше, чем она, хотя не хотела этого», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.