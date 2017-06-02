Баутиста-Агут победил Веселы и может сыграть с Надалем на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (17) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв представителя Чехии Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. Роберто 4 раза подал навылет, активно выиграл 21 очко и совершил 20 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 29 виннеров и 40 неточностей.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Баутиста-Агут поспорит с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Рафаэль Надаль (Испания, 4).