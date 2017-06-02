Надаль отдал всего один гейм Басилашвили в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль (4) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, разгромив представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:0, 6:1, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Уроженец Манакора трижды подал навылет, активно выиграл 27 очков и совершил 23 невынужденные ошибки. На счету Николоза 1 эйс, 5 виннеров и 34 неточности.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Басилашвили — Надаль на «Ролан Гаррос»
За выход в четвертьфинал Надаль поспорит со своим соотечественником Роберто Баутистой-Агутом (17).