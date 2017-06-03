Россиянка Елена Веснина (14) в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро (21). Поединок начнётся в 12:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 28-летняя уроженка Гран-Канарии, выигравшая все три предыдущих матча между этими соперницами.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Суарес-Наварро на «Ролан Гаррос».

Победительница этого поединка поспорит за выход в четвертьфинал либо с россиянкой Дарьей Касаткиной (26), либо с румынкой Симоной Халеп (3).