Младенович: сама не знаю, как смогла победить Роджерс

Француженка Кристина Младенович рассказала, что помогло ей отыграться со счёта 2:5 в третьем сете матча третьего круга Открытого чемпионата Франции с американкой Шелби Роджерс и добиться победы со счётом 7:5, 4:6, 8:6.

«Это было эпично. Не могу подобрать другого слова, потому что не знаю, как выиграла этот матч. Шелби играла очень хорошо, но это не стало для меня сюрпризом, она играла здесь в четвертьфинале в прошлом году. Это было долгое и трудное сражение. Я всегда верю в успех до последнего розыгрыша. Это помогло мне добиться победы», — приводит слова Младенович официальный сайт WТА.