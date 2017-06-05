В 12:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанка Карла Суарес-Наварро (21) и румынка Симона Халеп (3). По личным встречам впереди уроженка Констанцы — 6-5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Суарес-Наварро — Халеп на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (5), либо с хорваткой Петрой Мартич (Q).