Халеп разгромила Суарес-Наварро в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп (3) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, разгромив испанку Карлу Суарес-Наварро (21) со счётом 6:1, 6:1. Уроженка Констанцы активно выиграла 19 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету Суарес-Наварро 5 виннеров и 25 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Суарес-Наварро — Халеп на «Ролан Гаррос»
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Халеп поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (5), либо с хорваткой Петрой Мартич (Q).