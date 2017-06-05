Маррей: сейчас мне совершенно ясно, что я делаю

Первая ракетка мира британец Энди Маррей, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» обыгравший россиянина Карена Хачанова, оценил свою игру в этом матче.

«Думаю, сегодня я сыграл лучше, чем в предыдущих матчах. Из-за сильного ветра условия были сложные, было нелегко. С каждым матчем чувствую, что играю лучше. Стал бить по мячу лучше и видеть верные удары в нужные моменты. За последние 10 дней я прошёл длинный путь.

Я уже говорил после предыдущего матча: важен ход ваших мыслей перед каждым следующим розыгрышем. Сейчас мне совершенно ясно, что я делаю. То же было в матче с дель Потро, когда я подавал на сет, проиграл гейм, но в следующем снова сделал брейк. В последних матчах я хорошо понимаю, что делаю», — приводит слова Маррея официальный сайт «Ролан Гаррос».