Мойя: Надаль прекрасно сыграл на первой неделе «Ролан Гаррос»

Тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя оценил нынешнюю форму подопечного и поделился ожиданиями от его встречи с Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Рафа прекрасно сыграл на первой неделе «Ролан Гаррос». Он провёл не так много времени на корте, что имеет большое значение. Мы понимаем, что если случится плохой день, то Рафе придётся вернуться домой. У Надаля отличная статистика матчей с Пабло, но тот сейчас играет прекрасно», — приводит слова Мойи официальный сайт тура.