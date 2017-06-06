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Мойя: Надаль прекрасно сыграл на первой неделе «Ролан Гаррос»

6 июня 2017, вторник. 10:51. Теннис

Тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя оценил нынешнюю форму подопечного и поделился ожиданиями от его встречи с Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Рафа прекрасно сыграл на первой неделе «Ролан Гаррос». Он провёл не так много времени на корте, что имеет большое значение. Мы понимаем, что если случится плохой день, то Рафе придётся вернуться домой. У Надаля отличная статистика матчей с Пабло, но тот сейчас играет прекрасно», — приводит слова Мойи официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Пабло Карреньо-Буста Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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