Халеп: матч со Свитолиной будет большим испытанием для меня

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 6:1, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с украинкой Элиной Свитолиной.

«Думаю, я провела свой лучший матч на «Ролан Гаррос». При этом с Карлой мне всегда было непросто. Я никогда не побеждала её на грунте, так что в этот раз провела отличный матч. Я сыграла именно так, как было нужно. Я не отходила далеко от задней линии и старалась много атаковать. Я отлично подавала, так что в целом всё сложилось удачно. Я довольна своей игрой.

Я готова ко второй неделе турнира. Я очень рада ещё одному выходу в четвертьфинал, посмотрим, что будет дальше. Матч со Свитолиной будет большим испытанием для меня. Я выложусь по полной. Я уверена в себе и своей игре. Элина отлично играет в этом году. Я проиграла ей в финале в Риме, когда получила травму. Я была очень расстроена этим. Теперь у меня ещё один шанс. Будет нелегко, но я готова», — цитирует Халеп официальный сайт тура.