Суарес-Наварро: результат говорит сам за себя. Халеп провела великолепный матч

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро поделилась впечатлениями после поражения от представительницы Румынии Симоны Халеп в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 1:6, 1:6.

«Результат говорит сам за себя. Она победила в двух сетах, но это не в полной мере говорит о матче в целом. Должна сказать, что она провела великолепный матч. Она играла здорово. У меня были некоторые возможности, которые, к сожалению, я не смогла использовать», — приводит слова Суарес-Наварро официальный сайт тура.