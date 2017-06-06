Гарсия: я просто хотела играть в теннис и не собиралась ни с кем ссориться

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над своей соотечественницей Ализе Корне в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Каролиной Плишковой. В середине апреля Гарсия отказалась приезжать в сборную на матч плей-офф с Испанией, сославшись на травму, на что Ализе Корне, Кристина Младенович и Полин Парментье ответили сообщениями «LOL» в «Твиттере». Перед матчем Гарсия призналась, что обижена на Корне.

«Пока не знаю, осознала ли я, что вышла в четвертьфинал. Может, и хорошо, что ещё нет. Я хочу и дальше концентрироваться на игре, что гораздо важнее. Когда я приехала сюда, то не думала о том, как далеко могу дойти. Я просто хотела играть в своей теннис, стараться прибавлять и наслаждаться «Ролан Гаррос».

Я не чувствовала никакого негативного давления и сохраняла позитивный настрой. С воскресенья я была очень мотивирована. Я хотела тренироваться и как можно лучше подготовиться к игре. Я была очень рада тому, что сыграю с Ализе Корне на корте Филиппа Шатрье. Не могу назвать атмосферу очень приятной, так как болельщики поддерживали нас в равной степени, но было здорово.

Я просто хотела играть в теннис и не собиралась ни с кем ссориться. Что было в прошлом, там и осталось. Теннис — это игра. Я играю для удовольствия.

Я смогла отложить все плохие мысли и была просто рада сыграть на корте Шатрье. Это прекрасная арена. Бывает, что здесь играть нелегко по многим причинам. Когда дует ветер, он словно тебя окутывает, так что условия получаются сложными.

С начала и до конца матча я сохраняла супернастрой. Несмотря на спад во второй партии, я была сконцентрирована.

Пару дней назад мне сказали, что я ещё не проигрывала соотечественницам в WTA-туре. Не могу объяснить этого. В этом матче, даже в сложной атмосфере, я просто концентрировалась на себе. Пока у меня всё получается.

Каролина Плишкова — прекрасная теннисистка. Может быть, грунт не является её любимым покрытием, но мы знаем, сколь многого она может добиться благодаря подаче и форхенду. Это будет мой первый четвертьфинал здесь. Каролина опытнее, она некоторое время входит в топ-10. Матч будет очень важным.

Уверена, что зрители помогут мне, как в Кубке Федерации. Это другая атмосфера, но я с нетерпением жду матча.

Надеюсь, меня будут поддерживать активнее, а не как сегодня — 50 на 50. Хочу насладиться игрой и выложиться по полной», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.