Виландер: Джокович не обыграет Тима, если не будет сосредоточен на 100 %

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер поделился ожиданиями от четвертьфиналов «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Пабло Карреньо-Буста и Новак Джокович — Доминик Тим.

«Честно говоря, не думаю, что Пабло сможет победить Надаля, даже если и навяжет ему борьбу. У него был хороший грунтовый сезон, и мы точно будем обсуждать его в ближайшие годы.

Матч Джокович — Тим обещает стать настоящей битвой. Новак стал лучше по сравнению с началом турнира. Это будет очень трудный поединок для Новака. Если он не будет сосредоточен на 100 %, то не сможет выиграть", — рассказал Виландер в эфире Eurosport.