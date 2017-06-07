Младенович: я была далека от той игры, которую могла показать

Француженка Кристина Младенович, уступившая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» швейцарке Тиме Бачински со счётом 4:6, 4:6, поделилась впечатлениями от матча.

«Тимя нашла способ сыграть лучше меня в этих условиях. Может, её игра лучше подходит к таким условиям. Но я чувствую, что была далека от той игры, которую могла показать. Конечно, я хотела победить и выйти в полуфинал, но всё-таки я довольна своим выступлением и оцениваю его с позитивом. Я впервые дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, это хороший результат», — приводит слова Младенович официальный сайт турнира.