Бачински: счастлива, что во второй раз в карьере сыграю в полуфинале «РГ»

Швейцарка Тимя Бачински поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале она оказалась сильнее француженки Кристины Младенович со счётом 6:4, 6:4. За выход в финал Тимя поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

«Я очень рада и горжусь своим достижением. На «Ролан Гаррос» мне удавалось добиваться больших успехов. Счастлива, что во второй раз в карьере сыграю здесь в полуфинале. Это большая честь для меня», — приводит слова Бачински официальный сайт соревнований.