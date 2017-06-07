Надаль: Карреньо-Буста способен завершить сезон в топ-10

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Его соперник по четвертьфиналу Пабло Карреньо-Буста отказался от продолжения борьбы, уступая 2:6, 0:2.

«Конечно, это не тот способ, которым ты хочешь выйти в полуфинал. Особенно в матче с хорошим другом. Он здорово провёл турнир и хотел насладиться игрой в четвертьфинале. Очень жаль, что так получилось, но я думаю, что Пабло извлечёт из этого турнира позитивные уроки. Он хорошо выступает и способен прогрессировать. Думаю, он завершит год в восьмёрке или десятке сильнейших.

Я считаю, что он принял правильное решение, потому что у меня была такая травма на US Open 2009 и я продолжал играть. Это может привести к плохим последствиям", — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.