Янг и Гонсалес — первые финалисты «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде

Мексиканец Сантьяго Гонсалес и американец Дональд Янг в полуфинале Открытого чемпионата Франции в парном разряде оказались сильнее испанца Фернандо Вердаско и серба Ненада Зимонича со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 28 минут.
За титул Гонсалес и Янг поспорят с победителями матча Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара (16) — Райан Харрисон/Майкл Винус (США/Новая Зеландия). Ранее ни 34-летний Гонсалес, ни 27-летний Янг в финалах соревнований серии «Большого шлема» не играли.