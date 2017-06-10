Харрисон и Винус стали чемпионами «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде

Американец Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус стали чемпионами «Ролан Гаррос»-2017 в мужском парном разряде. В финале они обыграли мексиканца Сантьяго Гонсалеса и американца Дональда Янга со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3. В первом и втором сетах брейков не было, а в третьей партии состоялись три брейка подряд. При этом и Гонсалес, и Янг отдали свои подачи на двойных ошибках, после чего Харрисон и Винус успешно подали на матч.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Харрисон и Винус выполнили 5 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 7. На счету Гонсалеса и Янга 3 эйса, 10 двойных и 1 использованный брейк-пойнт из 7.

Для Харрисона и Винуса это второй совместный титул после Эшторила-2017. В целом ранее Харрисон завоевал три титула в парном разряде, а Винус — шесть, однако все эти победы пришлись на турниры серии «250». На «Больших шлемах» до того ни один из них не добирался даже до полуфинала.