Надаль и Вавринка начнут финал «Ролан Гаррос»-2017 в 16:00 по Москве

Стало известно расписание последнего, 15-го игрового дня основных сеток «Ролан Гаррос»-2017. В 11:30 по парижскому времени (12:30 по московскому) первые сеяные, американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова, сыграют с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа. Интересно, что Барти и Деллакуа выходом в финал «Ролан Гаррос» завершили своеобразную коллекцию на турнирах «Большого шлема» — теперь в их активе есть участие во всех четырёх крупнейших финалах. В 2013 году они сыграли в финалах трёх других «Мэйджоров», но не смогли победить ни в одном из них.



Маттек-Сэндс и Шафаржова были чемпионками «Ролан Гаррос» в 2015 году. Всего они выиграли четыре турнира «Большого шлема», а непокорённым ими остаётся только Уимблдон, где они не проходили дальше четвертьфинала.



Не ранее 16:00 по московскому времени на корте Филиппа Шатрье появятся испанец Рафаэль Надаль (4) и швейцарец Стэн Вавринка (3). Вавринка побеждал на «Ролан Гаррос» в 2015 году, когда Надаль в трёх сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале. Надаль является девятикратным чемпионом «Ролан Гаррос» — это рекорд по количеству побед на одном турнире «Большого шлема» в мужском теннисе. В случае успеха в финале Надаль опередит американца Пита Сампраса по общему количеству титулов на «Мэйджорах» и выйдет на чистое второе место с 15 трофеями, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру (18).

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого поединка:



Онлайн-трансляция матча Вавринка — Надаль на «Ролан Гаррос»