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Надаль завоевал 10-й титул на «РГ» и обошёл Сампраса по выигранным «Шлемам»

11 июня 2017, воскресенье. 18:27. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль завоевал юбилейный, десятый титул на «Ролан Гаррос». За всю историю мужского одиночного тенниса ни одному игроку, кроме Надаля, не удавалось победить на одном турнире «Большого шлема» больше семи раз. В женском одиночном разряде рекорд принадлежит Маргарет Корт, побеждавшей на австралийском чемпионате 11 раз.

Для Рафаэля это первый титул на «Мэйджорах» после «Ролан Гаррос»-2014. За всю карьеру он завоевал 15 трофеев этого уровня. Таким образом, благодаря нынешнему триумфу на «Ролан Гаррос» Надаль обогнал легендарного американца Пита Сампраса и вышел на чистое второе место по количеству выигранных «Шлемов». Больше только у швейцарца Роджера Федерера — 18. В активе серба Новака Джоковича 12 титулов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
11 июня 2017, воскресенье
18:27 Надаль завоевал 10-й титул на «РГ» и обошёл Сампраса по выигранным «Шлемам»
18:24 Надаль уверенно победил Вавринку в финале «Ролан Гаррос»
17:37 Майоли обыграла Хингис в выставочном матче на челленджере в Хорватии
17:17 Крунич завоевала титул на челленджере в Хорватии, обыграв в финале Каданту
17:01 Аннакон будет тренировать Вавринку во время травяного сезона
15:57 Медведев вышел в основную сетку турнира в Хертогенбосхе
14:56 Текстовая онлайн-трансляция финала Надаль — Вавринка на «Ролан Гаррос»
14:36 Шафаржова и Маттек-Сэндс — победительницы «Ролан Гаррос» в парном разряде
14:08 Видеообзор финала «Ролан Гаррос» Остапенко — Халеп
13:59 Шарапова не сможет напрямую попасть в основную сетку US Open
13:18 Настасе: Халеп остаётся чемпионкой. Надеюсь, она выиграет Уимблдон
12:57 Навратилова: с такой игрой Остапенко будет одним из фаворитов Уимблдона
12:00 Виландер: преимущество Вавринки в том, что он уже выигрывал «Ролан Гаррос»
11:33 Остапенко: моим кумиром всегда была Серена Уильямс
11:02 Эверт: была поражена блестящей игрой Остапенко в финале «Ролан Гаррос»
10:10 Остапенко повторила достижение Каприати 16-летней давности
09:59 Остапенко — первая за 84 года несеянная теннисистка, выигравшая «Ролан Гаррос»
00:52 Шарапова пропустит Бирмингем и Уимблдон из-за травмы
00:39 Винус: здорово разделить самую значимую победу с таким близким человеком
00:10 Харрисон: Майкл для меня почти как брат. Победить в паре с ним великолепно
10 июня 2017, суббота
23:13 Надаль и Вавринка начнут финал «Ролан Гаррос»-2017 в 16:00 по Москве
22:45 Остапенко: волноваться перед финалом стала только за 5-10 минут до его начала
22:18 Мама Остапенко: Елена с раннего детства была очень энергичной
21:30 Харрисон и Винус стали чемпионами «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
21:00 Конта возглавила посев на турнире в Ноттингеме
20:50 В Хертогенбосхе Родина может сыграть с Цибулковой, Калинская — с Младенович
20:02 Остапенко: не могу поверить, что стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 20 лет
19:43 Халеп: мне нужен небольшой перерыв, чтобы пережить этот финал
19:41 Триумфальная победа Остапенко над Халеп — в фотообзоре финала «Ролан Гаррос»
19:11 Кербер останется первой ракеткой мира благодаря победе Остапенко над Халеп
19:00 Остапенко: Симона, поздравляю тебя с прекрасным турниром
18:53 Чакветадзе: Остапенко в финале не зажалась, играла легко и свободно
18:50 Халеп: очень грустно, что я не выиграла, но надо продолжать работать и верить
18:44 Остапенко стала первой теннисисткой за 37 лет, завоевавшей дебютный титул на ТБШ
18:36 Остапенко — самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой
18:13 Остапенко одержала победу над Халеп и стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017
18:11 Южный сыграет с Коккинакисом, Донской — с Лу в первом круге Хертогенбосха
17:57 Федерер возглавил посев в Штутгарте, а Кузнецов может сыграть с Димитровым
16:27 15-летняя Осуйве победила на Открытом чемпионате Франции среди девушек
15:10 Потапова и Первушина в паре проиграли в финале юниорского «Ролан Гаррос»
14:20 Австралиец Попырин победил на юниорском «Ролан Гаррос»
13:23 Текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Халеп — Остапенко
13:12 16 эйсов помогли Медведеву выйти в финал квалификации в Хертогенбосхе
12:05 Восстановление Гоффена идёт хорошо, он может выступить на Уимблдоне
11:54 Раонич прекратил сотрудничество с тренером Крайчеком
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