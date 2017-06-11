Надаль завоевал 10-й титул на «РГ» и обошёл Сампраса по выигранным «Шлемам»

Испанец Рафаэль Надаль завоевал юбилейный, десятый титул на «Ролан Гаррос». За всю историю мужского одиночного тенниса ни одному игроку, кроме Надаля, не удавалось победить на одном турнире «Большого шлема» больше семи раз. В женском одиночном разряде рекорд принадлежит Маргарет Корт, побеждавшей на австралийском чемпионате 11 раз.



Для Рафаэля это первый титул на «Мэйджорах» после «Ролан Гаррос»-2014. За всю карьеру он завоевал 15 трофеев этого уровня. Таким образом, благодаря нынешнему триумфу на «Ролан Гаррос» Надаль обогнал легендарного американца Пита Сампраса и вышел на чистое второе место по количеству выигранных «Шлемов». Больше только у швейцарца Роджера Федерера — 18. В активе серба Новака Джоковича 12 титулов.