Родина сыграет с Като, Вихлянцева — с Листер в 1-м круге Хертогенбосха

После жеребьёвки прошедших квалификацию теннисисток на турнире в Хертогенбосхе стали известны соперницы двух россиянок — Евгении Родиной и Натальи Вихлянцевой. Родина сыграет с японкой Мию Като, которая в первом круге «Ролан Гаррос»-2017 уступила Тэйлор Таунсенд со счётом 4:6, 0:6. Вихлянцева встретится со шведкой Корнелией Листер. Её единственный матч на турнирах WTA состоялся в Бостаде-2016, где она взяла сет у немки Анжелики Кербер.

В случае успеха во втором круге Родина может сыграть с Доминикой Цибулковой, а Вихлянцева — с Кики Бертенс.