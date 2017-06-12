Вавринка поднялся на 4-ю строчку в чемпионской гонке, Маррей — на 7-ю

В новой версии чемпионской гонки ATP от 12 июня швейцарец Стэн Вавринка поднялся на четвёртую строчку, серб Новак Джокович — на шестую, британец Энди Маррей — на седьмую, испанец Пабло Карреньо-Буста — на девятую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, занимает 44-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP. 12 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165.
4 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3140.
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 2140.
6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1975.
7 (13). Энди Маррей (Великобритания) — 1930.
8 (6). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820.
9 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1740.
10 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1570.
…
44 (72). Карен Хачанов (Россия) — 515.
73 (65). Даниил Медведев (Россия) — 365.
77 (74). Андрей Рублёв (Россия) — 353.
79 (70). Андрей Кузнецов (Россия) — 350.
89 (79). Евгений Донской (Россия) — 324.