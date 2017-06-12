Фетт одолела Бартель на турнире в Ноттингеме, отыгравшись с 2:5 в третьем сете

Хорватка Яна Фетт (Q) вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, одолев немку Мону Бартель (7) со счётом 6:3, 5:7, 7:5. Продолжительность встречи оставила 2 часа 14 минут. Яна трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету Моны 5 эйсов, 11 двойных ошибок и 3 брейка. В третьем сете Яна уступила со счётом 2:5.

За выход в четвертьфинал Фетт поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Татьяна Мария (Германия).

В другом матче первого круга болгарка Цветана Пиронкова победила чешку Терезу Мартинцову (Q) — 6:2, 6:2.