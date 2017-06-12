Джорджи вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Лепченко

Итальянка Камила Джорджи вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах обыграв американку Варвару Лепченко со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. Джорджи восемь раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. На счету Лепченко три эйса и шесть ошибок на подаче. Теннисистки во второй раз встречались друг с другом. В первом матче пять лет назад сильнее была Лепченко.

За выход в четвертьфинал Джорджи сыграет с победительницей матча Карина Виттёфт (Германия) — Коко Вандевеге (США, 4).