Касаткина и Кис не сыграют на турнире в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина и американка Мэдисон Кис снялись со стартующего на следующей неделе травяного турнира категории Premier в Бирмингеме. В основной сетке их заменят француженка Ализе Корне и американка Кристина Макхэйл, сообщает «Твиттер» Parsa_Nemati.

28-я ракетка мира 20-летняя Касаткина из-за травмы ноги снялась по ходу матча первого круга с турнира в Риме, но затем дошла до третьего круга «Ролан Гаррос», где уступила будущей финалистке румынке Симоне Халеп.

13-й номер мировой классификации Кис на «Ролан Гаррос» дошла до второго круга.