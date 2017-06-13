Троицки проиграл Пэру, Басилашвили — Гоёвчику на старте турнира в Штутгарте

Серб Виктор Троицки (8) не сумел пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, в двух сетах проиграв представителю Франции Бенуа Пэру со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Уроженец Белграда 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Бенуа 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Пэр поспорит с представителем Германии Петером Гоёвчиком (Q), который одолел грузина Николоза Басилашвили — 2:6, 6:3, 6:1.