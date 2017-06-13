Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Листер

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв шведку Корнелию Листер, начинавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 13 минут. Вихлянцева дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Листер пять эйсов и три ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Вихлянцева сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Андреа Петкович (Германия).