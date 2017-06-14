Фонд Плишковой собрал 200 тыс. крон для отделения детской онкологии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова основала новый благотворительный фонд и для первого сбора средств провела выставочный турнир с участием звёзд, сообщает официальный сайт тура. Уроженка Лоуни пригласила олимпийскую чемпионку чешскую лыжницу Катержину Нойманову, юную теннисистку Петру Навратилову, словацкого футболистка Кароля Кисела и телеведущего Михала Грдличку.
Участники провели несколько матчей и пообщались с детьми. Вырученные от мероприятия 200 тыс. крон будут переданы отделению детской онкологии медицинского центра в Праге.