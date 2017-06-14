В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Хертогенбосхе, в котором сыграют представительница Германии Андреа Петкович и россиянка Наталья Вихлянцева. Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Петкович — Вихлянцева в Хертогенбосхе

Победительница этого матча за выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе поспорит либо с чешкой Андреа Главачковой (Q), либо с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (Q).