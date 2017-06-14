Вихлянцева одолела Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах одолев представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:3, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Наталья 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 9 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 6 брейков.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Петкович — Вихлянцева в Хертогенбосхе

За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе Вихлянцева поспорит либо с чешкой Андреа Главачковой (Q), либо с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (Q).