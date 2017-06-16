В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют россиянка Евгения Родина и представительница Хорватии Ана Конюх (5). Ранее соперницы не встречались. В рейтинге WTA 28-летняя уроженка Москвы занимает 80-ю строчку, 19-летняя уроженка Дубровника располагается на 33-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Конюх в Хертогенбосхе
Турнир в Хертогенбосхе завершится 18 июня.