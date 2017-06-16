Цуренко отдала всего 4 гейма Младенович в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (7) вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв представительницу Франции Кристину Младенович (2) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. Уроженка Владимирца 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Кристины 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований в Хертогенбосхе Цуренко поспорит с победительницей противостояния Анетт Контавейт (Эстония) — Карина Виттёфт (Германия).