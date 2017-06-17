Ф. Лопес одержал победу над М. Зверевым в полуфинале Штутгарта

Испанец Фелисьяно Лопес одолел немца Мишу Зверева в полуфинале Штутгарта в трёх партиях — 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Оба теннисиста выполнили по 15 эйсов и допустили по 2 двойные ошибки. Зверев за всю игру не заработал ни одного брейк-пойнта, а Лопес реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Оба брейк-пойнта Фелисьяно заработал в концовке встречи, при счёте 6:5 в третьем сете. На втором Миша допустил двойную, которую судьи не заметили, но испанец воспользовался Hawk-eye.



В финале Лопес сыграет с кем-то из французов — либо с Люка Пуи, либо с Бенуа Пэром.