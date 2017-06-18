Лопес: в последнем гейме на приёме мне удалось поддавить на Зверева

Испанец Фелисьяно Лопес прокомментировал свой поединок с немцем Мишей Зверевым (6) в рамках полуфинала турнира ATP в Штутгарте, завершившийся со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 7:5. За весь матч у Зверева не было ни одного брейк-пойнта, а Лопес сделал свой единственный брейк за счёт двойной ошибки немецкого теннисиста на матчболе.



«Матч был абсолютно равным с начала и до конца. К счастью, в последнем гейме мне удалось несколько раз здорово принять его подачу, поддавить на него, и это помогло сделать брейк», — цитирует Лопеса официальный сайт ATP.