29 эйсов помогли Пуи одолеть Ф. Лопеса в финале турнира в Штутгарте

Французский теннисист Люка Пуи (4) стал победителем турнира в Штутгарте. В финале он в трёх партиях обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Люка 29 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету Фелисьяно 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Для 23-летнего уроженца Гранд-Синта, занимающего 16-ю строчку в рейтинге ATP, этот титул стал вторым в сезоне и третьим в карьере.