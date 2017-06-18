Южный вышел в основную сетку Галле, обыграв Сугиту с 12-го матчбола за 3,5 часа

Россиянин Михаил Южный (7) вырвал путёвку в основную сетку турнира в Галле, одолев японца Юити Сугиту (1) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (11:13), 7:6 (14:12).



Поединок продолжался 3 часа 35 минут. Южный 5 раз подал навылет и допустил 6 двойных ошибок. Сугита отметился 3 эйсами и 4 двойными. Оба реализовали по 7 брейк-пойнтов из 13.



В первой партии Михаил отыграл подачу соперника на сет и добился успеха на тай-брейке. На тай-брейке второго сета он вёл со счётом 4:0, затем заработал пять матчболов, но в итоге с третьего сетбола Сугита перевёл игру в решающий сет. Там Южный вёл 5:3, не подал на матч, а на тай-брейке упустил ещё шесть матчболов, отыграв два матчбола соперника. В итоге россиянин завершил поединок в свою пользу с 12-го матчбола.