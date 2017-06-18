Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Южный вышел в основную сетку Галле, обыграв Сугиту с 12-го матчбола за 3,5 часа

18 июня 2017, воскресенье. 17:50. Теннис

Россиянин Михаил Южный (7) вырвал путёвку в основную сетку турнира в Галле, одолев японца Юити Сугиту (1) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (11:13), 7:6 (14:12).

Поединок продолжался 3 часа 35 минут. Южный 5 раз подал навылет и допустил 6 двойных ошибок. Сугита отметился 3 эйсами и 4 двойными. Оба реализовали по 7 брейк-пойнтов из 13.

В первой партии Михаил отыграл подачу соперника на сет и добился успеха на тай-брейке. На тай-брейке второго сета он вёл со счётом 4:0, затем заработал пять матчболов, но в итоге с третьего сетбола Сугита перевёл игру в решающий сет. Там Южный вёл 5:3, не подал на матч, а на тай-брейке упустил ещё шесть матчболов, отыграв два матчбола соперника. В итоге россиянин завершил поединок в свою пользу с 12-го матчбола.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Михаил Южный
Новости. Теннис
18 июня 2017, воскресенье
17:50 Южный вышел в основную сетку Галле, обыграв Сугиту с 12-го матчбола за 3,5 часа
17:20 Мюллер на двух тай-брейках победил Карловича и стал чемпионом Хертогенбосха
17:01 Кудерметова одолела Дуке-Мариньо в квалификации турнира на Мальорке
16:37 29 эйсов помогли Пуи одолеть Ф. Лопеса в финале турнира в Штутгарте
16:01 Калинская победила Костюк на старте квалификации турнира на Мальорке
16:00 Куличкова вышла в финал квалификации турнира в Бирмингеме
15:00 Павлюченкова сыграет с Соррибес-Тормо, Азаренко — с Одзаки на Mallorca Open
14:48 Адамчак и Сэндерс выиграли турнир в Ноттингеме в парном разряде
14:36 Шарапова: прогресс в восстановлении идёт достаточно быстро
14:24 Вихлянцева проиграла Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе
14:05 Дж. Маррей и Суарес выиграли турнир в Штутгарте в парном разряде
13:42 Вудбридж: приглашение Аннакона значительно повысит шансы Вавринки на успех
13:35 Кербер снялась с турнира в Бирмингеме
13:02 Маррей: не знаю, как долго ещё смогу сражаться за большие титулы
12:53 Робредо: разница в достижениях Надаля и Джоковича — несколько световых лет
12:12 Джуди Маррей будет посвящена в офицеры ордена Британской империи
11:41 Бывший капитан «Милана» Мальдини сыграет на челленджере в Италии
11:10 Канепи, пропустившая год, выиграла турнир ITF и сыграет в квалификации Уимблдона
11:10 Шарапова посетила гонку «24 часа Ле-Мана» в качестве специального гостя «Порше»
10:27 Карлович: я испытывал немало трудностей в сезоне, поэтому так рад выходу в финал
10:10 Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Контавейт в Хертогенбосхе
10:09 Звонарёва выиграла первый матч с апреля 2015 года
09:08 Кубот: мы с Мело проводим отличный сезон
01:07 Лопес: в последнем гейме на приёме мне удалось поддавить на Зверева
01:04 Пуи: на ключевых очках мне удавалось действовать наилучшим образом
00:48 Векич: я работала над подачей, но раньше никогда не делала 16 эйсов в матче
00:41 Конта: я стараюсь постоянно совершенствоваться и прогрессировать
00:02 Контавейт: корты в Хертогенбосхе помогают мне показывать свой лучший теннис
17 июня 2017, суббота
23:44 Вихлянцева: мне всегда нравилась трава, а теперь буду любить её ещё больше
23:35 Куличкова обыграла Суон в первом круге квалификации Бирмингема
22:38 Кубот и Мело завоевали титул на турнире в Хертогенбосхе, обыграв Клаасена и Рама
22:10 В Бирмингеме Кербер попала на Шафаржову, Свитолина может сыграть с Вихлянцевой
21:57 Медведев сыграет с Маю, Вавринка — с Ф. Лопесом на старте турнира в Лондоне
21:37 Векич пробилась в финал турнира в Ноттингеме, обыграв Шафаржову
21:16 Карлович одолел Чилича в затяжном матче в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
20:32 Мюллер: против Зверева провёл один из лучших матчей в этом сезоне
19:10 Пуи одержал победу над Пэром в полуфинале турнира в Штутгарте
19:01 Видеообзор полуфиналов Хертогенбосха Вихлянцева — Конюх и Контавейт — Цуренко
18:24 Цибулкова в Хертогенбосхе завоевала первый в карьере парный титул
18:15 Южный вышел в финал квалификации в Галле, победив Беккера
18:06 Мюллер в двух партиях нанёс поражение А. Звереву в полуфинале Хертогенбосха
17:35 Конта вышла в финал Ноттингема, обыграв Рыбарикову в двух сетах
17:27 Ф. Лопес одержал победу над М. Зверевым в полуфинале Штутгарта
16:23 Контавейт стала соперницей Вихлянцевой в финале турнира в Хертогенбосхе
16:11 Рублёв сыграет с Рамосом-Виноласом в первом круге турнира в Галле
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
Архив →
© championat.com, 2000–2017