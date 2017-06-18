Пуи: завоевание титула придаёт уверенности, но надо готовиться к старту в Галле

Француз Люка Пуи прокомментировал финал турнира в Штутгарта, в котором он обыграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 и завоевал свой первый титул на траве.



«Думаю, я чуть лучше воспользовался своими шансами. У него были брейк-пойнты, которые он не реализовал, а я сумел конвертировать в брейк свой единственный шанс. Во многом это и определило исход финала.



Конечно, завоевание титула на первой неделе травяного сезона придаёт уверенности в своих силах, но я отлично понимаю, что на каждой неделе всё начинается заново и каждый соперник непрост. Мне нужно сфокусироваться на Галле и быть готовым к первому кругу соревнований», — приводит слова Пуи официальный сайт ATP.